Lunes 18 de agosto de 2025
Deportes

William Contreras sacude su jonrón 13 en derrota de los Cerveceros

Los cerveceros perdieron su racha de 14 juegos con victoria

Por Daniel García

William Contreras sacude su jonrón 13 en derrota de los Cerveceros
Foto: Agencias
El receptor venezolano de los Cerveceros de Milwaukee, William Contreras, conectó este domingo su decimotercer cuadrangular de la temporada en la jornada dominical de las Grandes Ligas, aunque su equipo cayó 3-2 ante los Rojos de Cincinnati, en un duelo que marcó el fin de la histórica racha de 14 victorias consecutivas para los lupulosos.

En la parte alta del noveno inning, el carabobeño disparó un jonrón de dos carreras ante Emilio Pagán, volteando momentáneamente el marcador a favor de Milwaukee. No obstante, los Rojos reaccionaron en el cierre del episodio con un sencillo de José Trevino que igualó las acciones, y más tarde se fueron arriba en entradas extras para sellar el triunfo en casa.

Contreras terminó la jornada de 4-1, con una carrera anotada y dos impulsadas, elevando sus registros ofensivos a más de 100 imparables, 20 dobles y 47 remolques en lo que va de campaña, consolidándose como uno de los pilares ofensivos del conjunto cervecero.

Al Dia

La Vinotinto de las alturas presenta convocatoria de 12 jugadores para la AmeriCup 2025

Los dirigidos por Richard Guillén se alistan para el estreno del torneo pautado el 22 de agosto
Al Dia

La Vinotinto de las alturas presenta convocatoria de 12 jugadores para la AmeriCup 2025

Los dirigidos por Richard Guillén se alistan para el estreno del torneo pautado el 22 de agosto
Deportes

Juegos Panamericanos Junior: Venezuela se lleva oro en tenis de mesa mixto

Los representantes nacionales se impusieron ante Puerto Rico en una intensa final para llevarse el máximo galardón
Deportes

Torneo de béisbol infantil siembra futuro en Maracaibo

El evento deportivo se desarrolló en el estadio de Barrio Bolívar y reunió a la familias y a más de 130 peloteros de equipos de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, anfitriones, Cristo de Aranza, Manuel Dagnino, Soy San Francisco de Sierra Maestra y Atletic Los Puertos del municipio Miranda.

