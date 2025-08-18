William Contreras sacude su jonrón 13 en derrota de los Cerveceros

El receptor venezolano de los Cerveceros de Milwaukee, William Contreras, conectó este domingo su decimotercer cuadrangular de la temporada en la jornada dominical de las Grandes Ligas, aunque su equipo cayó 3-2 ante los Rojos de Cincinnati, en un duelo que marcó el fin de la histórica racha de 14 victorias consecutivas para los lupulosos.

En la parte alta del noveno inning, el carabobeño disparó un jonrón de dos carreras ante Emilio Pagán, volteando momentáneamente el marcador a favor de Milwaukee. No obstante, los Rojos reaccionaron en el cierre del episodio con un sencillo de José Trevino que igualó las acciones, y más tarde se fueron arriba en entradas extras para sellar el triunfo en casa.

Contreras terminó la jornada de 4-1, con una carrera anotada y dos impulsadas, elevando sus registros ofensivos a más de 100 imparables, 20 dobles y 47 remolques en lo que va de campaña, consolidándose como uno de los pilares ofensivos del conjunto cervecero.

