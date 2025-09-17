Willson Contreras se despide de la temporada por lesión en el hombro

El primera base y receptor venezolano de los Cardenales de San Luis, Willson Contreras, fue colocado en la lista de lesionados de 10 días tras sufrir una distensión en el hombro derecho, una dolencia que pone fin a su participación en lo que resta de la temporada.

Contreras abandonó el juego del lunes 15 de septiembre ante los Rojos de Cincinnati en la séptima entrada, aquejado por rigidez en el bíceps derecho. El encuentro terminó con derrota para San Luis por 11-6.

Durante la campaña 2025, el carabobeño disputó 135 partidos, bateando para .257, con 20 cuadrangulares y 80 carreras impulsadas, en lo que fue su primera temporada como inicialista titular. Defensivamente, acumuló 960 outs realizados, 78 asistencias y apenas nueve errores, además de registrar seis outs por encima del promedio, según métricas avanzada.

