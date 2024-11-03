Wilmer Flores continuará con los Gigantes para la próxima temporada

El infielder venezolano Wilmer Flores, ejerció este fin de semana la opción de jugador para continuar una temporada más con los Gigantes de San Francisco. El pelotero carabobeño seguirá con el conjunto de la bahía por 3.5 millones de dólares en la próxima campaña de Grandes Ligas.

Flores firmó una extensión de contrato por tres años y 16.5 millones de dólares con San Francisco en septiembre de 2022, permitiéndole optar por no participar en 2025, por lo que el club habría tenido entonces una opción de club de 8.5 millones para decidir si Flores optaba por no participar.

La pasada campaña no fue la mejor para el toletero criollo, de 33 años, quien conectó 44 imparables que incluyeron seis vuelacercas, 19 anotadas, 26 impulsadas y 208 de promedio.

