Wilmer Flores es el líder en carreras impulsadas de las Grandes Ligas

El pelotero venezolano Wilmer Flores ha tenido una gran temporada en las Grandes Ligas, siendo una pieza clave en la ofensiva de los Gigantes de San Francisco.

Flores lidera las Grandes Ligas en carreras impulsadas, con 42. A su vez, lo siguen Aaron Judge (Yankees de Nueva York) con 41, Seiya Suzuki (Cachorros de Chicago) con 39, Pete Crow-Armstrong (Cachorros de Chicago) con 38 y Pete Alonso (Mets de Nueva York) con 37.

El criollo también cuenta con 10 cuadrangulares, un promedio de .258 y un OPS de .778. Por su parte, los Gigantes de San Francisco son terceros de la División Oeste de la Liga Nacional con récord de 28 victorias y 18 derrotas.

