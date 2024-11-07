Wilson Contreras cambiará de posición la próxima temporada

El toletero venezolano de los Cardenales de San Luis, Wilson Contreras, cambiará de posición para la temporada 2025 de las Grandes Ligas, pasando de ser receptor a primera base.

Según el presidente de operaciones de los "pájaros rojos”, John Mozeliak, la decisión fue tomada para reemplazar a Paul Goldschmidt, quién se convirtió en agente libre luego de seis temporadas en el equipo, dejando un hueco en esa posición.

“Creemos que ser un bateador tan productivo y no ser receptor lo convertirá en un mejor bateador. Además, queremos que esté menos expuesto a lesiones”, agregó Mozeliak, destacando otros factores que influyeron en el cambio de posición del venezolano.

Este cambio le abre las puertas a otros receptores como Iván Herrera y Pedro Páges para ganarse un lugar como titular en el equipo. En la temporada 2024 de la MLB (su última como cátcher), Contreras conectó 79 imparables en 301 turnos, con un promedio de .262, pegó 15 vuelacercas, remolcó 36 carreras, anotó 48 y dejó un OPS de .848.

