Wilson Contreras conectó su jonrón 170 de por vida y superó a Ramón Hernández

El venezolano Wilson Contreras conectó su jonrón 18 de la temporada este jueves 21 de agosto en el triunfo de Cardenales de San Luis 7-4 ante Rays de Tampa Bay.

Contreras lo hizo en la parte alta del séptimo episodio frente a los envíos de Bryan Baker para aumentar la ventaja de su equipo a 7-3.

Con esto, llegó a 170 estacazos de por vida en Grandes Ligas, superando a Ramón Hernández y colocándose a uno de Melvin Mora y Richard Hidalgo entre venezolanos.

Los Cardenales de San Luis son cuartos de la División Central de la Liga Nacional con récord de 64 victorias y 63 derrotas.