Wilson Ramos firma contrato por un día con Nacionales para retirarse del beisbol

El receptor venezolano Wilson Ramos cerró su carrera en la MLB de manera especial, firmando un contrato de un día con los Nacionales de Washington, equipo con el que vivió algunos de sus mejores momentos, para retirarse oficialmente como parte de la franquicia.

Ramos disputó 990 juegos en las Grandes Ligas, acumulando 946 hits y 136 jonrones, con una sólida línea ofensiva de .271/.318/.432. Su paso por los Nacionales dejó huella, con siete temporadas, 578 encuentros y 83 cuadrangulares.

El homenaje se llevará a cabo en el Nationals Park, como parte de la celebración de los 20 años de la franquicia en la MLB, donde Ramos fue reconocido por su impacto en el equipo y su legado en el béisbol venezolano.

