Wilyer Abreu arribó a los 22 estacazos

El zuliano Wilyer Abreu, de los Medias Rojas de Boston, continúa consolidando una campaña de alto impacto en las Grandes Ligas. Este domingo 17 de agosto, el patrullero marabino conectó su jonrón número 22 del año, igualando a José Altuve y Salvador Pérez como los criollos con más cuadrangulares en la presente temporada de la MLB.

Abreu ligó de 3-2, con un jonrón, dos carreras anotadas y dos impulsadas, en la derrota de Boston 6-3 ante los Marlins de Miami, en el histórico Fenway Park.



Con 69 carreras impulsadas, Abreu se ubica como el segundo venezolano con más remolques en la campaña, solo superado por Salvador Pérez, quien lidera con 70.

Durante el mes de agosto, Abreu ha conectado 13 hits, incluyendo tres dobles, dos jonrones y 12 carreras impulsadas, sumando ya seis juegos de múltiples imparables en lo que va de mes.

