Wilyer Abreu continúa descosiéndola tras despachar su undécimo vuelacerca

El toletero zuliano que milita en los Medias Rojas de Boston, Wilyer Abreu, disparó este lunes su undécimo vuelacerca de temporada, pero no evitó la paliza de los Tigres de Detroit, que derrotaron a los patirrojos con pizarra de 14-2 en el Comerica Park.
Abreu se fue para la calle en solitario en la parte alta del sexto capítulo, descontando con la primera carrera de su equipo que caía 12-1. El estacazo del jardinero alcanzó los 375 pies de distancia por todo el jardín derecho.
El toletero marabino ligó de 4-1 con anotada e impulsada, y en lo que va de campaña registra promedio de 279 con 27 remolques y 24 anotadas para la causa del conjunto de Boston.
Lee también: Gleyber Torres la vio clarita en paliza de Tigres ante Medias Rojas