Xabi Alonso respalda a Vinícius y destaca el compromiso colectivo del Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ofreció declaraciones este lunes en rueda de prensa, en las que abordó diversos temas relacionados con el rendimiento y la dinámica interna del equipo, incluyendo el gesto de Vinícius Junior, quien mostró su molestia tras ser sustituido en el partido del sábado ante el Espanyol.

Alonso restó importancia al episodio y lo interpretó como una reacción natural de un jugador competitivo. “He sido jugador y cuando me sustituían tampoco era mi momento más feliz. Lo llevo con naturalidad. Hablamos. Me gusta estar cerca de los jugadores y saber cómo se han sentido. No hago una bola de ello”, expresó.

El técnico también valoró positivamente el ambiente en el vestuario tras el encuentro: “Después del partido hablé con los jugadores y estaban todos contentos, con ganas de seguir mejorando. Y eso es lo que necesitamos para hacer equipo. Todos entienden el rol que queremos”.

Sobre la posible titularidad de Vinícius en el próximo compromiso ante el Levante, Alonso mantuvo la incógnita, aunque se mostró satisfecho con su rendimiento: “Estoy contento con lo que está haciendo. Y estamos empezando la temporada. Tiene que seguir siendo importante y sentirse a gusto”.

Consultado sobre el tridente ofensivo que más le ha convencido en este inicio de campaña, el técnico evitó dar nombres: “Una pregunta muy complicada de responder porque me metería en un problema (ríe). Necesitamos a todos”.

En cuanto a los regresos de Camavinga y Bellingham, quienes disputaron sus primeros minutos tras superar sus lesiones, Alonso se mostró entusiasmado: “Estoy expectante porque Camavinga ha estado mucho tiempo fuera, pero disponible poco. Tiene un potencial enorme, muchísimas cualidades. Desde la posición de ‘6’ puede romper líneas conduciendo, es dinámico… tiene cosas muy buenas”.

Finalmente, elogió la adaptación de Álvaro Carreras, fichado tras el Mundial de Clubes, quien ha sido titular en todos los partidos de la temporada: “Su impacto ha sido inmediato y muy positivo para el equipo”.