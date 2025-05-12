Xabi Alonso sería el próximo entrenador del Real Madrid y debutaría en el Mundial de Clubes

El español Xabi Alonso sería el próximo entrenador del Real Madrid y se estrenaría en el Mundial de Clubes, según información del periodista italiano, Fabrizio Romano.

"¡Xabi Alonso al Real Madrid! ¡Aquí vamos! Confirmado el anuncio y cerrado el contrato de Xabi como nuevo entrenador hasta 2028. El personal está organizado, el contrato está en marcha, Alonso tiene un contrato de tres años, y el Madrid espera tenerlo en el Mundial de Clubes", fueron las palabras de Romano.

Alonso dispondrá de dos semanas en la ciudad deportiva antes de viajar con el equipo el 14 de junio a EE UU para disputar el Mundial de clubes, en el que debuta el 18 de junio en Miami contra el Al Hilal saudí.

Por su parte, Romano también confirmó que hay un acuerdo cerrado entre el italiano Carlo Ancelotti y la Confederación Brasileña de Fútbol: "Carlo Ancelotti será el nuevo entrenador de Brasil, olan confirmado y acuerdo cerrado. Comenzará a trabajar con Brasil a finales de mayo".

Lee también: Thunder de Oklahoma City igualó la serie ante Nuggets de Denver

🚨🤍 Xabi Alonso to Real Madrid, here we go! Story confirmed and deal sealed for Xabi as new manager until 2028.



Staff sorted, contract in place and three year deal for Alonso with Real planning for him to start at FIFA Club World Cup.



Ancelotti farewell soon, then Xabi era. 🎞️ pic.twitter.com/s6jY4DzZmx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2025

Noticia al Dia