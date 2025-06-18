Martes 23 de septiembre de 2025
Deportes

Yadier Molina repite como mánager de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Beisbol

El boricua tendrá su segunda experiencia bajo el mando de la selección de beisbol

Por Daniel García

Yadier Molina repite como mánager de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Beisbol
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Federación de Beisbol de Puerto Rico anunció este miércoles que el exgrandeliga Yadier Molina seguirá al frente de la novena boricua con miras al Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Será la segunda ocasión en la que Molina asuma el mando del combinado nacional en este torneo, luego de su debut como estratega en la edición de 2023, cuando lideró al equipo hasta los cuartos de final.

El exreceptor participó como jugador en cuatro ediciones anteriores, acumulando dos subcampeonatos con la camiseta puertorriqueña.

Puerto Rico integrará el Grupo A junto a Colombia, Canadá, Cuba y Panamá, en una fase que se disputará en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, hogar del equipo y escenario cargado de historia para el béisbol caribeño.

Lee también: Mundial de Clubes: Monterrey sacó un empate ante el Inter de Milán

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Presidente Maduro evalúa declarar «estado de conmoción exterior» ante «agresiones» de EE.UU.

Presidente Maduro evalúa declarar «estado de conmoción exterior» ante «agresiones» de EE.UU.

Murió la actriz Claudia Cardinale, ícono del cine italiano

Murió la actriz Claudia Cardinale, ícono del cine italiano

Trump acusa a la ONU:

Trump acusa a la ONU: "Una escalera mecánica que se detiene a mitad de camino"

Las graves acusaciones que persiguen al padre de Elon Musk

Las graves acusaciones que persiguen al padre de Elon Musk

El show de Bad Bunny en Puerto Rico bate un nuevo récord mundial

El show de Bad Bunny en Puerto Rico bate un nuevo récord mundial

Secuestraron a comerciante en Maracay

Secuestraron a comerciante en Maracay

Reportan incendio en un estacionamiento del Metro de Caracas

Reportan incendio en un estacionamiento del Metro de Caracas

LaLiga respalda jugar en Estados Unidos el Barcelona-Villareal

LaLiga respalda jugar en Estados Unidos el Barcelona-Villareal

Se ahogó niño de 2 años en la piscina de una vecina en Mene Mauroa

Se ahogó niño de 2 años en la piscina de una vecina en Mene Mauroa

Maracaibo se vestirá de rosa

Maracaibo se vestirá de rosa "Por una Ciudad Libre de Cáncer de Mama"

Expertos de la ONU piden a FIFA y UEFA excluir a Israel de sus competiciones

Expertos de la ONU piden a FIFA y UEFA excluir a Israel de sus competiciones

Vallenato de ALTO VOLTAJE que no se puede ignorar

Vallenato de ALTO VOLTAJE que no se puede ignorar

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Juancho de la Espriella estalla contra festivales vallenatos: “Todo es una rosca de plata, favores y arreglos debajo de la mesa”

Juancho de la Espriella estalla contra festivales vallenatos: “Todo es una rosca de plata, favores y arreglos debajo de la mesa”

Una venezolana muerta y su hija herida al ser tiroteadas en México

Una venezolana muerta y su hija herida al ser tiroteadas en México

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Trump lanza mensaje a Venezuela ante la ONU:

Trump lanza mensaje a Venezuela ante la ONU: "Les advertimos que los eliminaremos por completo. Eso es lo que estamos haciendo. No tenemos otra opción"

A balazos y granadas atacaron una vivienda en Maracaibo

A balazos y granadas atacaron una vivienda en Maracaibo

Misterio de

Misterio de "Tostadas El 25″: Su nombre se mantiene en la historia por el número de la calle del sector Delicias donde nació

Noticias Relacionadas

Al Dia

Reuters: Chevron redujo a la mitad sus exportaciones de petróleo venezolano tras la nueva licencia emitida por EE.UU

La petrolera estadounidense Chevron solo puede exportar aproximadamente la mitad del crudo que sus empresas mixtas producen en Venezuela debido…
Deportes

Expertos de la ONU piden a FIFA y UEFA excluir a Israel de sus competiciones

La selección de fútbol de Israel puede quedar suspendida de competiciones

Al Dia

¡Luto en el beisbol! Muere Buddy Bailey: arquitecto de la dinastía de los Tigres de Aragua en la LVBP

El norteamericano se convirtió en uno de los mánagers más ganadores de la pelota criolla
Farándula

Lamine Yamal, un prodigio que brilla en el Balón de Oro

Lamine Yamal Nasraoui Ebana es un futbolista español que juega de extremo o centrocampista en el F. C. Barcelona de la Primera División de España.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025