Yadier Molina repite como mánager de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Beisbol

La Federación de Beisbol de Puerto Rico anunció este miércoles que el exgrandeliga Yadier Molina seguirá al frente de la novena boricua con miras al Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Será la segunda ocasión en la que Molina asuma el mando del combinado nacional en este torneo, luego de su debut como estratega en la edición de 2023, cuando lideró al equipo hasta los cuartos de final.

El exreceptor participó como jugador en cuatro ediciones anteriores, acumulando dos subcampeonatos con la camiseta puertorriqueña.

Puerto Rico integrará el Grupo A junto a Colombia, Canadá, Cuba y Panamá, en una fase que se disputará en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, hogar del equipo y escenario cargado de historia para el béisbol caribeño.

