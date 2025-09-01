Lunes 01 de septiembre de 2025
Deportes

Yangel Herrera es nuevo jugador de la Real Sociedad

El mediocampista fue fichado por 11 millones de euros y jugará las próximas cinco temporadas.

Por Daniel García

Yangel Herrera es nuevo jugador de la Real Sociedad
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Real Sociedad ha oficializado la incorporación del mediocampista venezolano Yangel Herrera, quien firma contrato hasta la temporada 2029-2030. El jugador de 27 años llega procedente del Girona FC, tras seis temporadas de experiencia en el fútbol español, incluyendo participaciones con Granada y Huesca, además de un paso inicial por el New York City FC en la MLS.

Herrera, quien disputó la Champions League en la última campaña con el Girona, se suma al proyecto del club de San Sebastián con ambición y madurez. “Es un paso grande para mi carrera. Estoy muy contento y feliz de poder estar aquí”, expresó en sus primeras declaraciones como jugador ‘txuri-urdin’.

El vinotinto compartirá vestuario con su compatriota Jon Aramburu, con quien ya había conversado sobre la posibilidad del traspaso. Su objetivo es claro: “Ganar un título y ayudar al equipo a clasificar a competiciones europeas. Es un reto bonito y lo afronto con mucha ilusión”, finalizó.

Lee también: Venezuela se coronó en la Copa Panamericana de Voleibol

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Yangel Herrera es nuevo jugador de la Real Sociedad

Yangel Herrera es nuevo jugador de la Real Sociedad

Septiembre: De cortarse el cabello para que crezca, una buena cita amorosa hasta firmar un contrato con éxito

Septiembre: De cortarse el cabello para que crezca, una buena cita amorosa hasta firmar un contrato con éxito

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 1° de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 1° de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 1° de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 1° de septiembre

Sureñas revalidan el título en la Copa “Proyecto Deporte Soy, Siglo 21”

Sureñas revalidan el título en la Copa “Proyecto Deporte Soy, Siglo 21”

Pixar confirma Coco 2, con estreno previsto para 2029

Pixar confirma Coco 2, con estreno previsto para 2029

La Vinotinto ya inició concentración en Argentina para el cierre de las Eliminatorias

La Vinotinto ya inició concentración en Argentina para el cierre de las Eliminatorias

Accidente en Lagunillas dejó un motorizado herido

Accidente en Lagunillas dejó un motorizado herido

Equipo de Messi y Suárez debuta triunfando en el fútbol uruguayo

Equipo de Messi y Suárez debuta triunfando en el fútbol uruguayo

Shakira y Antonio de la Rúa: crecen los rumores de reconciliación tras nueva aparición en concierto en México

Shakira y Antonio de la Rúa: crecen los rumores de reconciliación tras nueva aparición en concierto en México

¡Por segundo día! Maikel García la vuelve a botar en triunfo de Kansas City

¡Por segundo día! Maikel García la vuelve a botar en triunfo de Kansas City

Asesinado primer ministro hutí Ahmed al-Rahawi

Asesinado primer ministro hutí Ahmed al-Rahawi

Eduardo Rodríguez dejó en blanco a los Dodgers y comandó el triunfo de Cascabeles

Eduardo Rodríguez dejó en blanco a los Dodgers y comandó el triunfo de Cascabeles

Hutíes allanaron oficinas de dos agencias de la ONU en Yemen

Hutíes allanaron oficinas de dos agencias de la ONU en Yemen

Falleció la

Falleció la "abuela de hierro", centenaria veterana de la Segunda Guerra Mundial

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

Este sábado 30-Ago se realizó la boda del venezolano Leopoldo Maduro Vollmer con la princesa María Carolina

Este sábado 30-Ago se realizó la boda del venezolano Leopoldo Maduro Vollmer con la princesa María Carolina

Hallan muerta a adolescente en la casa de su novio en Portuguesa

Hallan muerta a adolescente en la casa de su novio en Portuguesa

Captan a hombre orinando en plena vía pública en el sector La Chamarreta de Maracaibo

Captan a hombre orinando en plena vía pública en el sector La Chamarreta de Maracaibo

Un hombre desciende de las guayas del Puente sobre el Lago y lo apodan

Un hombre desciende de las guayas del Puente sobre el Lago y lo apodan "Tom Cruise" en redes sociales

Noticias Relacionadas

Deportes

Luis Suárez escupe a asistente rival tras derrota del Inter de Miami en la final por Leagues Cup

Un gesto antideportivo del uruguayo empañó el espectáculo deportivo dominical
Deportes

Venezuela se coronó en la Copa Panamericana de Voleibol

El combinado criollo ganó todos sus encuentros para alcanzar el oro en la competición desarrollada

Deportes

Sureñas revalidan el título en la Copa “Proyecto Deporte Soy, Siglo 21”

En el primer duelo celebrado el pasado domingo, Sureñas dejó en el terreno a sus rivales con marcador de 14 x 13
Deportes

La Vinotinto ya inició concentración en Argentina para el cierre de las Eliminatorias

Jugadores venezolanos ya se suman al llamado de la selección nacional en busca del sueño mundialista

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025