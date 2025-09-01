Yangel Herrera es nuevo jugador de la Real Sociedad

La Real Sociedad ha oficializado la incorporación del mediocampista venezolano Yangel Herrera, quien firma contrato hasta la temporada 2029-2030. El jugador de 27 años llega procedente del Girona FC, tras seis temporadas de experiencia en el fútbol español, incluyendo participaciones con Granada y Huesca, además de un paso inicial por el New York City FC en la MLS.

Herrera, quien disputó la Champions League en la última campaña con el Girona, se suma al proyecto del club de San Sebastián con ambición y madurez. “Es un paso grande para mi carrera. Estoy muy contento y feliz de poder estar aquí”, expresó en sus primeras declaraciones como jugador ‘txuri-urdin’.

El vinotinto compartirá vestuario con su compatriota Jon Aramburu, con quien ya había conversado sobre la posibilidad del traspaso. Su objetivo es claro: “Ganar un título y ayudar al equipo a clasificar a competiciones europeas. Es un reto bonito y lo afronto con mucha ilusión”, finalizó.

