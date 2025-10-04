Sábado 04 de octubre de 2025
Yangel Herrera y Jon Aramburu se recuperan y entran en la convocatoria de la Real Sociedad

Ambos jugadores podrán enfrentar al Rayo Vallecano este domingo

Por Daniel García

Yangel Herrera y Jon Aramburu se recuperan y entran en la convocatoria de la Real Sociedad
Foto: Agencias
Este sábado, la Real Sociedad confirmó el regreso de los venezolanos Yangel Herrera y Jon Aramburu a la convocatoria oficial, luego de superar las molestias físicas que los mantuvieron al margen en jornadas anteriores. Ambos estarán disponibles para el compromiso de este domingo ante el Rayo Vallecano, por la jornada 9 de LaLiga.

Yangel Herrera, centrocampista de contención con recorrido en la LaLiga, completó su proceso de recuperación y está listo para vestir por primera vez los colores del conjunto txuri-urdin, tras su llegada en el mercado de verano. Su incorporación representa un refuerzo clave para el esquema de Imanol Alguacil, que busca mayor equilibrio en la zona media.

Por su parte, Jon Aramburu también recibió el alta médica tras superar las molestias que lo dejaron fuera de la última jornada. El lateral derecho, que ha mostrado gran proyección en el inicio de temporada, podrá compartir cancha con su compatriota y seguir consolidando su presencia en el once realista.

La presencia de dos venezolanos en la convocatoria de un club histórico como la Real Sociedad no solo enaltece el talento nacional, sino que también refuerza el vínculo emocional con la afición criolla que sigue de cerca el desempeño de sus embajadores en Europa.

Lee también: Russell se adueñó de la pole position del GP de Singapur

