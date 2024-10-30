Yankees de Nueva York evitan la barrida y obligan a un quinto juego en la Serie Mundial

Los Yankees de Nueva York derrotaron 11-4 a los Dodgers de Los Ángeles este martes 29 de octubre en el cuarto juego de la Serie Mundial.

El venezolano Gleyber Torres conectó un cuadrangular, al igual que Anthony Volpe y Austin Wells. Por el lado de Dodgers, Freddie Freeman dio su cuarto vuelacercas de la serie.

El pitcher ganador fue Clay Holmes, mientras que Daniel Hudson cargó con la derrota de su equipo.

Con esto, los ‘Mulos del Bronx’ evitan la barrida y obligan a un quinto juego, el cual se llevará a cabo este miércoles 30 de noviembre.

