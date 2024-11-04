Viernes 22 de agosto de 2025
Yankees de Nueva York rechaza al lanzador Lou Triviño

Yankees de Nueva York rechaza al lanzador Lou Triviño. Foto: RRSS

Por Christian Coronel

Yankees de Nueva York rechaza al lanzador Lou Triviño
Tras alcanzar la Serie Mundial por primera vez en 15 años, los Yankees de Nueva York empiezan a depurar su roster con miras a la venidera temporada de MLB.

Es por eso que la novena del Bronx declinó su opción por 5 millones de dólares para traer de vuelta en 2025 a Lou Trivino, quien fue importante para el manager Aaron Boone en la parte final del 2022.

El brazo de 33 años arribó a los Yankees hace tres veranos desde Atléticos de Oakland, en un canje junto al abridor dominicano Frankie Montas por cuatro peloteros. Y en 21.2 innings con el uniforme de blanco y rayas dejó marca de 1-2 con un notable 1.66 de efectividad más un salvamento y cuatro ventajas preservadas en cinco oportunidades.

El problema acerca de Trivino fue que, pese a extender su contrato con Nueva York en enero de 2024, no lanzó en las recientes dos contiendas debido a una cirugía Tommy John, donde le extrajeron tendones de un codo a otro.

Básicamente, la citada operación y el factor de que no ha podido recuperarse aún es lo que influyó para que la gerencia de Yankees dejara marchar al veterano relevista, quien a su vez recibió un millón de dólares por ver rescindir su pacto.

Por otro lado, la franquicia neoyorquina buscará en esta temporada baja un cerrador consagrado o un preparador de camino que permita a Luke Weaver continuar lanzando en el noveno inning.

Noticia al Dia / FanSided

