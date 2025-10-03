Yankees dejó atrás a Medias Rojas para avanzar a la Serie Divisional

En una noche memorable en el Yankee Stadium, los Yankees de Nueva York aseguraron su pase a la Serie Divisional de la Liga Americana al derrotar 4-0 a los Medias Rojas de Boston en el juego decisivo de la Serie de Comodines.

El novato Cam Schlittler, de 24 años, fue la figura del encuentro al lanzar ocho entradas sin permitir carreras, con 12 ponches, estableciendo un récord de franquicia para un debutante en postemporada. Su actuación dominante fue clave para silenciar la ofensiva de Boston y sellar la victoria.

Las cuatro carreras de los Yankees llegaron en la cuarta entrada, aprovechando errores defensivos de los Medias Rojas. Un doble de Cody Bellinger, seguido por sencillos de Amed Rosario y Anthony Volpe, encendieron el rally que definió el partido.

Con esta victoria, los Yankees rompen una racha de tres eliminaciones consecutivas frente a Boston en postemporada (2004, 2018 y 2021), reafirmando su dominio en una de las rivalidades más históricas del béisbol.

El equipo se prepara ahora para enfrentar a los Azulejos de Toronto en la Serie Divisional, que comenzará este sábado en el Rogers Centre.

Lee también: La Fifa presentó a Trionda, el balón oficial del Mundial 2026