Yonathan Daza selló la victoria de Leones que dejó en el terreno a Cardenales

En el momento más apremiante, Yonathan Daza se vistió de héroe para los Leones del Caracas. El jardinero central tuvo una noche perfecta con el bate y, con un sencillo al jardín central-derecho en la parte baja del noveno capítulo, impulsó la carrera del triunfo 6-5 sobre los Cardenales de Lara, cortando así la racha ganadora de los visitantes.

Con Harold Castro en segunda base y un out en la pizarra, Daza enfrentó una cuenta de dos strikes ante Hunter McMahon, a quien logró descifrar para conectar su cuarto imparable del encuentro y desatar la euforia en el estadio Universitario.

La victoria fue un bálsamo para los melenudos, que venían de dos derrotas consecutivas y que, pese a tener una ventaja de 5-2 gracias a un cuadrangular de Aldrem Corredor en el séptimo inning, vieron cómo su bullpen volvió a complicarse. Juan Yépez y Rafael “Balita” Ortega conectaron dobles en el octavo episodio para igualar las acciones, castigando a los relevistas Yoimer Camacho y Norwith Gudiño, habituales piezas de confianza para el mánager José Alguacil.

Finalmente, Gudiño se repuso y lanzó 1.2 innings para quedarse con la victoria, mientras que McMahon cargó con la derrota tras permitir la carrera decisiva en apenas un tercio de labor.

Por los crepusculares, destacaron con el madero Ildemaro Vargas (de 5-3, dos anotadas) y Ortega (de 4-2, con dos impulsadas y una anotada), aunque sus esfuerzos no fueron suficientes para evitar la caída.

Noticia al Día / LVBP

