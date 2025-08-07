Yordan Osorio cerca de volver al fútbol venezolano

El defensor vinotinto Yordan Osorio, de 31 años, volverá a jugar en la Primera División del fútbol venezolano, según confirmaron fuentes cercanas al entorno del jugador. Tras rescindir su contrato con el Parma de Italia y superar una lesión de rodilla que lo mantuvo alejado de las canchas, el zaguero barinés busca relanzar su carrera en suelo nacional.

Osorio, quien disputó más de 30 partidos en la Serie B italiana y fue parte del ascenso del Parma a la Serie A en 2024, se encuentra actualmente como agente libre. Su retorno al país responde a la necesidad de sumar minutos, recuperar ritmo competitivo y volver a ser considerado por el cuerpo técnico de la selección venezolana.

Aunque aún no se ha oficializado el club que lo acogerá, se especula que podría vincularse al Deportivo La Guaira, equipo con el que mantiene vínculos desde sus inicios profesionales. La decisión también estaría motivada por el deseo del jugador de reencontrarse con su mejor versión y aportar experiencia a una liga que atraviesa un proceso de renovación.

Osorio ha tenido una trayectoria internacional que incluye pasos por Portugal (Tondela, Porto, Vitória Guimarães), Rusia (Zenit) e Italia (Parma), además de 36 partidos con la selección absoluta de Venezuela.

