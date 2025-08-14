Jueves 14 de agosto de 2025
Yordan Osorio se convirtió oficialmente en nuevo jugador del Deportivo La Guaira

Osorio llega procedente del Parma de Italia y firma contrato hasta final de año

Por Christian Coronel

Yordan Osorio se convirtió oficialmente en nuevo jugador del Deportivo La Guaira
El defensor venezolano Yordan Osorio fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Deportivo La Guaira este jueves 14 de agosto.

"Un defensor de élite, con sangre vinotinto y alma naranja. ¡Qué bien te sienta la camiseta, eh!", expresó el equipo naranja mediante sus redes sociales.

Osorio, quien es un recurrente en las convocatorias de la Vinotinto, llega procedente del Parma de Italia y firma contrato hasta final de año.

El central busca ritmo de juego tras su seria lesión en la espalda. Por otro lado, será llevado paso a paso, con seguimiento del cuerpo técnico de la selección venezolana, encabezado por Fernando "Bocha" Batista.

