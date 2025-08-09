Yulimar Rojas regresa a las pistas este 14 de agosto en España

La atleta venezolana Yulimar Rojas anunció que retomará oficialmente su participación en competencias el próximo jueves 14 de agosto, cuando se presente en el III Mitin Internacional de Atletismo en Guadalajara, España, como parte de su regreso a las pistas.

El anuncio se dio durante un encuentro en el Consulado de Venezuela en Madrid, donde Rojas compartió con la embajadora Gladys Gutiérrez y la cónsul general Nancy Lira Ochoa. Durante la reunión, Gutiérrez expresó su agradecimiento por la visita y conversó con la deportista sobre sus inicios, sus metas a corto y mediano plazo, y el trabajo que realiza a través de su Fundación «Yulimar Rojas 45».

Rojas también dirigió unas palabras al equipo diplomático y a los asistentes, destacando la importancia de la perseverancia y el esfuerzo diario para alcanzar los sueños, sin dejarse vencer por las dificultades.

Tras su participación en España, la campeona olímpica planea iniciar una nueva etapa que la llevará al Campeonato Mundial de Atletismo 2025, previsto del 13 al 21 de septiembre en Tokio, Japón.

Cabe recordar que en marzo de este año, Rojas compitió en el Trofeo de Atletismo Ciudad de Salamanca. Aunque registró cuatro intentos nulos, ese evento marcó su retorno a la alta competencia tras una lesión en el tendón de Aquiles que la dejó fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Este es un paso muy importante. Tenía muchas ganas de volver. Estoy feliz de estar de regreso. Ahora toca seguir trabajando y mejorando para reencontrarnos. Gracias a todos por sus buenos deseos y por acompañarme”, expresó la atleta en sus redes sociales.

