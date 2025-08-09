Sábado 09 de agosto de 2025
Al Dia

Yulimar Rojas regresa a las pistas este 14 de agosto en España

Tras su participación en España, la campeona olímpica planea iniciar una nueva etapa que la llevará al Campeonato Mundial de Atletismo 2025, previsto del 13 al 21 de septiembre en Tokio, Japón

Por Andrea Guerrero

Yulimar Rojas regresa a las pistas este 14 de agosto en España
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La atleta venezolana Yulimar Rojas anunció que retomará oficialmente su participación en competencias el próximo jueves 14 de agosto, cuando se presente en el III Mitin Internacional de Atletismo en Guadalajara, España, como parte de su regreso a las pistas.

El anuncio se dio durante un encuentro en el Consulado de Venezuela en Madrid, donde Rojas compartió con la embajadora Gladys Gutiérrez y la cónsul general Nancy Lira Ochoa. Durante la reunión, Gutiérrez expresó su agradecimiento por la visita y conversó con la deportista sobre sus inicios, sus metas a corto y mediano plazo, y el trabajo que realiza a través de su Fundación «Yulimar Rojas 45».

Rojas también dirigió unas palabras al equipo diplomático y a los asistentes, destacando la importancia de la perseverancia y el esfuerzo diario para alcanzar los sueños, sin dejarse vencer por las dificultades.

Tras su participación en España, la campeona olímpica planea iniciar una nueva etapa que la llevará al Campeonato Mundial de Atletismo 2025, previsto del 13 al 21 de septiembre en Tokio, Japón.

Cabe recordar que en marzo de este año, Rojas compitió en el Trofeo de Atletismo Ciudad de Salamanca. Aunque registró cuatro intentos nulos, ese evento marcó su retorno a la alta competencia tras una lesión en el tendón de Aquiles que la dejó fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Este es un paso muy importante. Tenía muchas ganas de volver. Estoy feliz de estar de regreso. Ahora toca seguir trabajando y mejorando para reencontrarnos. Gracias a todos por sus buenos deseos y por acompañarme”, expresó la atleta en sus redes sociales.

Noticia al Día / Globovisión

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Asamblea Nacional rechaza nuevas acciones de EEUU contra Venezuela

Asamblea Nacional rechaza nuevas acciones de EEUU contra Venezuela

167 atletas venezolanos participarán en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

167 atletas venezolanos participarán en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Ronald Acuña Jr. confirma que pronto regresa a la acción tras superar lesión

Ronald Acuña Jr. confirma que pronto regresa a la acción tras superar lesión

Abucheos en el Yankee Stadium no impidieron el estacazo 20 de José Altuve

Abucheos en el Yankee Stadium no impidieron el estacazo 20 de José Altuve

Endrick es el heredero del dorsal ‘9’ en el Real Madrid

Endrick es el heredero del dorsal ‘9’ en el Real Madrid

Real Madrid goleó al Leganés en amistoso por pretemporada

Real Madrid goleó al Leganés en amistoso por pretemporada

En la Dirección General del Poder Comunal creada por Di Martino estará al frente Beici Petit

En la Dirección General del Poder Comunal creada por Di Martino estará al frente Beici Petit

El venezolano Albert Ramirez noqueó para alcanzar el título interino AMB

El venezolano Albert Ramirez noqueó para alcanzar el título interino AMB

Nota de Condolencia Grupo Cobeca: Beatriz Belloso

Nota de Condolencia Grupo Cobeca: Beatriz Belloso

Lamine Yamal y Robert Lewandowski sancionados por incumplir protocolo antidopaje

Lamine Yamal y Robert Lewandowski sancionados por incumplir protocolo antidopaje

La Vinotinto femenina escala dos posiciones en el ranking Fifa

La Vinotinto femenina escala dos posiciones en el ranking Fifa

Incendios fuera de control devoran California

Incendios fuera de control devoran California

Juegos Panamericanos de Lima 2027 incluirá dos nuevas disciplinas

Juegos Panamericanos de Lima 2027 incluirá dos nuevas disciplinas

A 37 años de la partida de Don Ramón

A 37 años de la partida de Don Ramón

Instalan 100 % de las luminarias de la Vereda del Lago

Instalan 100 % de las luminarias de la Vereda del Lago

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Diosdado Cabello aseguró que el Cartel de los Soles es un invento de Estados Unidos

Diosdado Cabello aseguró que el Cartel de los Soles es un invento de Estados Unidos

Activan servicio de agua en estas nueve parroquias de Maracaibo

Activan servicio de agua en estas nueve parroquias de Maracaibo

Maduro sobre atentado en Plaza Venezuela: “Se han capturado nuevos involucrados”

Maduro sobre atentado en Plaza Venezuela: “Se han capturado nuevos involucrados”

Noticias Relacionadas

Deportes

Yulimar Rojas regresa a las pistas este 14 de agosto en España

Tras su participación en España, la campeona olímpica planea iniciar una nueva etapa que la llevará al Campeonato Mundial de Atletismo 2025, previsto del 13 al 21 de septiembre en Tokio, Japón
Nacionales

Explosión por presunta fuga de gas dejó 12 heridos en Barcelona, Anzoátegui

No se registraron víctimas fatales
Zulia

Noticia al Día lamenta el fallecimiento de la periodista María Auxiliadora Delgado María Toutunji

Extendemos nuestras palabras de solidaridad y consuelo a sus familiares, amigos y colegas.
Sin categoría

"Nos ha ayudado a derrotar el narcotráfico en la frontera con decisión": Petro rechaza acusaciones de EEUU contra Maduro

Por medio de su cuenta en la red social X, el regente de la Casa de Nariño aseguró que su homólogo bolivariano ha ayudado a la nación neogranadina a combatir el narcotráfico en la frontera

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025