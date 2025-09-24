Miércoles 24 de septiembre de 2025
Yulimar Rojas regresa a Venezuela para competir después de una década

La reina del triple regresa a la pista venezolana este sábado.

Por Daniel García

Yulimar Rojas regresa a Venezuela para competir después de una década
La reina del triple, Yulimar Rojas, regresará a la pista venezolana este sábado. Foto: RRSS.
La medallista olímpica y reina mundial, Yulimar Rojas, anunció este miércoles 24 de septiembre su esperado regreso a las pistas venezolanas, para participar en la III Parada de la Liga Nacional de Atletismo, este sábado 27 en el estadio Brígido Iriarte de la Gran Caracas.

Será la primera vez en diez años que la reina del salto triple compita en suelo venezolano, luego de conquistar el bronce en el reciente Campeonato Mundial de Atletismo en Japón. Su participación representa un reencuentro histórico con el público que la vio nacer como atleta y que ha seguido su trayectoria con orgullo y admiración.

“Quiero invitar a todas las personas que quieran reencontrarse conmigo y vivir la experiencia del atletismo en vivo a que asistan el día sábado al Brígido Iriarte. Tengo muchas ganas de estar con ustedes y que vivan esta experiencia conmigo”, expresó Yulimar Rojas en sus redes sociales.

