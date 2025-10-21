Martes 21 de octubre de 2025
Deportes

Yulimar Rojas salta a los 30 años de vida

La plusmarquista es la atleta más laureada en Venezuela, poseedora de récords mundiales en el atletismo

Por Daniel García

Yulimar Rojas salta a los 30 años de vida
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Yulimar Rojas, nacida un 21 de octubre de 1995 en Caracas, celebra hoy sus 30 años como la atleta venezolana más laureada de todos los tiempos y la indiscutible reina del salto triple a nivel mundial.

Con 1,92 metros de estatura y una potencia física extraordinaria, Rojas ha convertido sus condiciones naturales en una carrera deportiva legendaria. A lo largo de tres décadas de vida, y más de una como atleta de élite, ha conquistado los escenarios más exigentes del atletismo internacional, rompiendo récords y dejando huella en cada competencia.

Desde sus primeros pasos en el deporte, Yulimar demostró un talento fuera de serie. Su explosividad, técnica y determinación la llevaron a dominar el salto triple, disciplina en la que ha alcanzado logros históricos. Actualmente, es la vigente campeona olímpica y múltiple campeona mundial, además de ser la única mujer en la historia que ha superado los 15.70 metros en salto triple, estableciendo el récord mundial vigente.

Logros destacados de Yulimar Rojas:

Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con récord mundial de 15.67 metros

Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016, su primera participación olímpica

Campeona mundial al aire libre en:

Londres 2017

Doha 2019

Eugene 2022

Budapest 2023

Campeona mundial bajo techo en:

Portland 2016

Birmingham 2018

Belgrado 2022

Récords mundiales en salto triple:

15.43 m (pista cubierta, Madrid 2020)

15.67 m (aire libre, Tokio 2020)

15.74 m (pista cubierta, Belgrado 2022)

Premios y reconocimientos internacionales, incluyendo su inclusión en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo según la BBC en 2022

Yulimar Rojas no solo ha elevado el nombre de Venezuela en lo más alto del atletismo mundial, sino que también se ha convertido en un símbolo de inspiración, resiliencia y excelencia deportiva. A sus 30 años, su legado continúa creciendo, y cada salto suyo es una celebración del talento latinoamericano.

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Yulimar Rojas salta a los 30 años de vida

Yulimar Rojas salta a los 30 años de vida

Hallaron cadáver de venezolano con signos de tortura dentro de un motel en Medellín

Hallaron cadáver de venezolano con signos de tortura dentro de un motel en Medellín

Si la traen a este lugar es porque la quieren enamorar: Hotel El Paseo

Si la traen a este lugar es porque la quieren enamorar: Hotel El Paseo

21 de octubre: Día nacional del Neurólogo

21 de octubre: Día nacional del Neurólogo

Shakira versionará temas de pies descalzos y Fijación Oral para celebrar sus aniversarios

Shakira versionará temas de pies descalzos y Fijación Oral para celebrar sus aniversarios

Arrestaron a joven por exhibir una escopeta a través de las redes sociales en Maracaibo

Arrestaron a joven por exhibir una escopeta a través de las redes sociales en Maracaibo

Esto pasó en Ecuador con el sobreviviente del bombardeo del gobierno de Trump en el Caribe

Esto pasó en Ecuador con el sobreviviente del bombardeo del gobierno de Trump en el Caribe

Sanae Takaichi se convierte en primera gobernante de Japón

Sanae Takaichi se convierte en primera gobernante de Japón

WhatsApp permitirá saber cuándo ciertos contactos subieron un estado

WhatsApp permitirá saber cuándo ciertos contactos subieron un estado

Capturan en el Zulia al homicida de una abuela de 70 años en Trujillo

Capturan en el Zulia al homicida de una abuela de 70 años en Trujillo

Emmanuel Clase reforzará el pitcheo de los Tiburones de La Guaira

Emmanuel Clase reforzará el pitcheo de los Tiburones de La Guaira

La Champions regresa este martes con nueve partidos clave

La Champions regresa este martes con nueve partidos clave

Ejecutaron a tiros a un alcalde mexicano cerca de su casa

Ejecutaron a tiros a un alcalde mexicano cerca de su casa

Ali Castillo fue nombrado el aguilucho de la primera semana de LVBP

Ali Castillo fue nombrado el aguilucho de la primera semana de LVBP

El 21 de octubre se conmemora el Día mundial del ahorro energético

El 21 de octubre se conmemora el Día mundial del ahorro energético

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Adolescente se lanzó por la ventana de su casa tras sufrir acoso escolar en España

Adolescente se lanzó por la ventana de su casa tras sufrir acoso escolar en España

Presidente Maduro acusó a Baltazar Parra de conspirar contra canonización de JGH

Presidente Maduro acusó a Baltazar Parra de conspirar contra canonización de JGH

Sicarios asesinaron a venezolana y dejaron una rosa junto a su cuerpo en Perú

Sicarios asesinaron a venezolana y dejaron una rosa junto a su cuerpo en Perú

Para el Día de la Chinita: El Zulia tendrá nueva conexión aérea nacional

Para el Día de la Chinita: El Zulia tendrá nueva conexión aérea nacional

Onda Tropical 48 se desplaza sobre el occidente del país: Se espera lluvias en el Zulia

Onda Tropical 48 se desplaza sobre el occidente del país: Se espera lluvias en el Zulia

Noticias Relacionadas

Al Dia

Estos son los juegos de la LVBP programados para hoy

La temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) continúa este martes 21 de octubre, iniciando la segunda…
Deportes

Néstor Corredor es nombrado mánager de Venezuela para la Copa América de Béisbol

Junto a Corredor, el cuerpo técnico estará integrado por Jorge Córdova como coach de pitcheo y Raúl Padrón como coach de bateo
Al Dia

Juego entre Águilas y Tigres quedó pospuesto

Inconvenientes en la vía que impidieron la llegada del equipo zuliano a la ciudad de Maracay.
Al Dia

Águilas visita a Tigres en el inicio de la segunda semana de la LVBP

El conjunto rapaz busca su tercer triunfo de la temporada

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025