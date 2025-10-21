Yulimar Rojas salta a los 30 años de vida

Yulimar Rojas, nacida un 21 de octubre de 1995 en Caracas, celebra hoy sus 30 años como la atleta venezolana más laureada de todos los tiempos y la indiscutible reina del salto triple a nivel mundial.

Con 1,92 metros de estatura y una potencia física extraordinaria, Rojas ha convertido sus condiciones naturales en una carrera deportiva legendaria. A lo largo de tres décadas de vida, y más de una como atleta de élite, ha conquistado los escenarios más exigentes del atletismo internacional, rompiendo récords y dejando huella en cada competencia.

Desde sus primeros pasos en el deporte, Yulimar demostró un talento fuera de serie. Su explosividad, técnica y determinación la llevaron a dominar el salto triple, disciplina en la que ha alcanzado logros históricos. Actualmente, es la vigente campeona olímpica y múltiple campeona mundial, además de ser la única mujer en la historia que ha superado los 15.70 metros en salto triple, estableciendo el récord mundial vigente.

Logros destacados de Yulimar Rojas:

Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con récord mundial de 15.67 metros

Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016, su primera participación olímpica

Campeona mundial al aire libre en:

Londres 2017

Doha 2019

Eugene 2022

Budapest 2023

Campeona mundial bajo techo en:

Portland 2016

Birmingham 2018

Belgrado 2022

Récords mundiales en salto triple:

15.43 m (pista cubierta, Madrid 2020)

15.67 m (aire libre, Tokio 2020)

15.74 m (pista cubierta, Belgrado 2022)

Premios y reconocimientos internacionales, incluyendo su inclusión en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo según la BBC en 2022

Yulimar Rojas no solo ha elevado el nombre de Venezuela en lo más alto del atletismo mundial, sino que también se ha convertido en un símbolo de inspiración, resiliencia y excelencia deportiva. A sus 30 años, su legado continúa creciendo, y cada salto suyo es una celebración del talento latinoamericano.