Yulimar Rojas: "Siento que podía haberlo hecho mejor"

La reina del triple salto, Yulimar Rojas, volvió a la élite del atletismo mundial tras dos años de ausencia, colgándose la medalla de bronce en la final del Campeonato Mundial de Atletismo disputado en el estadio Olímpico de Tokio. Aunque no logró revalidar su corona, la venezolana dejó claro que su espíritu competitivo sigue intacto.

La prueba que estuvo marcada por la lluvia y la tensión, fue dominada por la cubana Leyanis Pérez, quien se proclamó campeona con un salto de 14,94 metros, mientras que Rojas alcanzó los 14,76 metros, suficientes para subir al tercer escalón del podio. La plata fue para la dominiquesa Thea LaFond, con 14,89 metros.

Rojas, que aspiraba a conquistar su quinto título mundial al aire libre, reconoció que la falta de ritmo competitivo, tras una grave lesión en el tendón de Aquiles que la dejó fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024, fue un factor determinante. Sin embargo, su regreso a una final mundial fue celebrado como una victoria personal.

“Estoy muy emocionada, con sentimientos encontrados. Volver a una final mundial después de dos años tan duros es una bendición. Estoy orgullosa de estar de nuevo en el podio, aunque quería más”, expresó la atleta en la zona mixta, visiblemente conmovida.

Con 29 años, la caraqueña lució unas zapatillas con el mensaje “I’m back”, reflejo de su determinación por volver a competir al más alto nivel. Su presencia en Tokio, donde fue campeona olímpica en 2020, simboliza no solo un retorno físico, sino también emocional como símbolo de resiliencia.

“Siento que podía haberlo hecho mejor, pero esto es el deporte. Estoy orgullosa de mí misma. Fueron dos años muy duros, pero así es la vida de un atleta. Hay que superar los momentos difíciles y demostrar que se puede volver. Eso es lo que hice, y significa mucho para mí”, concluyó con firmeza.

La medalla de bronce de Rojas representa la sexta presea mundialista para Venezuela en atletismo, y reafirma su lugar entre las grandes figuras de la disciplina. Aunque cedió su trono, su leyenda permanece intacta.

