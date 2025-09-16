Yulimar Rojas volvió por todo lo alto: Se mete a la final de triple salto en el Mundial de Tokio

La reina del salto triple, Yulimar Rojas, volvió a brillar en el escenario que la consagró campeona olímpica en 2021. Este martes, 16 de septiembre, la venezolana aseguró su pase a la final del Mundial de Atletismo Tokio 2025 con un imponente salto de 14,49 metros en su primer intento, superando con solvencia la marca mínima de clasificación (14,35 m).

A sus 29 años, Rojas reaparece tras una dura travesía marcada por la rotura del tendón de Aquiles en abril de 2024, lesión que la apartó de los Juegos Olímpicos de París y de toda la temporada internacional.

La final está programada para el jueves, 18 de septiembre, donde Yulimar buscará conquistar un quinto título mundial consecutivo al aire libre, hazaña inédita en la historia del salto triple femenino. Su principal rival será la cubana Leyanis Pérez, actual campeona mundial bajo techo y líder de la temporada con 14,93 metros.

