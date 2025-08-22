Zulia arrancó la primera fase de los Judenacom 2025

Con la participación del semillero deportivo de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, el estado Zulia dio inicio a la primera etapa de los Juegos Deportivos Nacionales Comunales 2025 (Judenacom), evento que marca el punto de partida hacia las fases clasificatorias que conducirán a los nacionales pautados para noviembre.

La actividad contó con la presencia de las autoridades deportivas regionales: Ebert Fernández, subsecretario de Deportes; Klaudymar Fereira, directora del Instituto Regional de Deportes del Estado Zulia (Irdez); y Aura Prieto, subdirectora del Irdez.

También asistieron Lino Connel, Gloria Deportiva; Hoswal Hidalgo, coordinador de la Base de Misiones Paz y Vida; y los líderes comunitarios Zacarías Báez de la Comuna La Chinita, Ana Torres, representante del Círculo de Abuelos y las voceras del Circuito Comunal Las Mariposas Hermanas Mirabal, Wendy Pedraja y Raiza Hernández.

El programa de apertura incluyó el desfile de los equipos participantes en las disciplinas de fútbol sala, baloncesto, voleibol, boxeo, levantamiento de pesas, lucha olímpica, kárate do, taekwondo y gimnasia rítmica.

En nombre del gobernador Luis Gerardo Caldera, la Autoridad Única de Deportes del estado Zulia, Fidel Madroñero y del ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo, la directora del Irdez, Klaudymar Fereira, declaró oficialmente inaugurada la primera fase de la competición.

“El Zulia inicia hoy el recorrido de los Judenacom de la mano de autoridades comprometidas con la detección del talento en las comunidades, para proyectarlo a la fase nacional donde estamos seguros brillarán, en las sedes previstas en Lara, Falcón y Yaracuy, el próximo mes de noviembre”.

La juramentación de entrenadores, árbitros y personal técnico estuvo a cargo del profesor Lino Connel. Posteriormente, se presentó una rutina de gimnasia rítmica a cargo de las niñas del Club Studio Rítmico, seguida de exhibiciones simultáneas de todas las disciplinas deportivas.

La Gobernación Bolivariana del Zulia reafirma su compromiso de impulsar el deporte como herramienta de salud, bienestar y transformación social, en sintonía con la cuarta de las 7 Transformaciones promovidas por el presidente Nicolás Maduro.

Noticia al Día / Nota de prensa