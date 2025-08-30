Zulia busca reinar en el tablero infantil

El ajedrez zuliano dio un paso firme hacia el fortalecimiento de sus bases con la celebración del Primer Campeonato Estadal de Ajedrez Infantil, evento que reunió este viernes a más de 80 atletas en la Villa Deportiva “Arquímedes Herrera”.

La presidenta de la Asociación de Ajedrez del Estado Zulia, Elibeth Villarreal, destacó la participación de niños, niñas y jóvenes provenientes de los municipios Simón Bolívar, Mara, Santa Rita, Cabimas, Valmore Rodríguez y Maracaibo, quienes compiten en las categorías Sub 8, 10, 12, 14, 16 y 17 años, bajo la modalidad rápida.

Los participantes buscarán asegurar un puesto en la selección zuliana que representará al estado en el Campeonato Nacional Escolar Infantil, previsto para las próximas semanas en el estado Aragua.

Noticia al Día / Deportes Gobernación del Zulia

