Zulia campeón en ajedrez visual de los Juegos Deportivos Paranacionales Oriente 2024

Con una cosecha de 21 metales, el equipo regional de ajedrez visual se tituló en la especialidad de los III Juegos Deportivos Paranacionales Oriente 2024 con escenario para ese deporte en el Hotel Tibisay de Maturín, estado Monagas.

Con ocho medallas de oro, nueve de plata y tres de bronce la selección zuliana conformada por tres caballeros y dos damas se llevó el primer lugar de la contienda que se desarrolló del 2 al 8 de diciembre.

Como colofón a la competencia Harlen Otero y José Colina se llevaron la dorada en la dupla masculina, y Valeria González obtuvo la máxima áurea en rápido femenino, en la que Otero ocupó el segundo lugar en masculino.

Igualmente al cierre de la jornada en individual por tablero se llevó la plata Harlen Otero (Tablero 1) y José colina el bronce (Tablero 2).

En el individual femenino clásico: Valeria González obtuvo plata y Luismar Colmenares el bronce.

De esta manera con dos medallas de oro, tres de plata y dos de bronce culmimó el ajedrez visual y la participación de Zulia en la contienda oriental.

Cosecha zuliana

Ajedrez Visual:

Harlen Otero: 5 oro , 6 platas

José colina: 4 oro ,1 plata, 2 bronce

Luis Aníbal Rodríguez: 3 oro, 3 de plata

Valeria González: 3 oro, 2 de plata, 1 de bronce

Luysmar Colmenares: 2 oro, 1 plata, 1 bronce.

Noticia al Día / Prensa IRDEZ