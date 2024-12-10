Zulia clasifica a la semifinal del Nacional de Beisbol Magíster

La selección de Zulia clasificó a la ronda semifinal del VII Campeonato Nacional Magíster que se celebra en Los Teques, Estado Miranda.

A pesar de caer derrotado ante Anzoátegui 10-8, los zulianos pasaron a la siguiente ronda al quedar segundos en el grupo A, donde también clasificó la sede Miranda, que dio cuenta de Distrito Capital por nocaut 14-2 en cinco episodios.

Foto: Cortesía

La semifinal arrancará este martes en el estadio Guaicaipuro de Los Teques, donde Zulia se medirá ante Lara a las 10:00 de la mañana. A su vez, Miranda hará lo propio contra Anzoátegui a la 1:00 de la tarde.

De este Nacional (categoría mayores de 60 años), la mayoría son Glorias Deportivas del estado Zulia, y ya de por sí, Zulia asegura un cuarto lugar, a decir de la gloria deportiva Luis Urribarri.

El Pepazo