Sábado 30 de agosto de 2025
Al Dia

Zulia da inicio al II Campeonato Estadal de Natación con la participación de 250 atletas

Con la participación de 250 atletas, el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, dio inicio, este viernes 29 de agosto,…

Por Daniel García

Zulia da inicio al II Campeonato Estadal de Natación con la participación de 250 atletas
Foto: IRDEZ
Con la participación de 250 atletas, el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, dio inicio, este viernes 29 de agosto, al II Campeonato Estadal de Natación, organizado por la Asociación Zuliana de Deportes Acuáticos (Azuda) y que se desarrollará en la piscina del YMCA Cotorrera de Maracaibo.

Tras el desfile protocolar, el gobernador Caldera dirigió un mensaje a los participantes y anunció el inicio de las obras para la recuperación del Complejo de Piscinas Rafael Vidal, en el Parque del Sol, complejo Polideportivo de Maracaibo que rehabilita desde hace 15 días el gobierno regional en articulación con el Gobierno Nacional del presidente Nicolás Maduro Moros.

“Estamos fortalecidos en la esperanza de ver a estos nadadores y nadadoras en un complejo recuperado, que nos permitirá ser sede de grandes eventos nacionales de deportes acuáticos”, expresó la autoridad regional.

También reconoció el esfuerzo de los padres y representantes: “Mi reconocimiento a ellos, que sepan que no están solos y que cuentan con esta gran familia que los va a acompañar”.

El evento contó además con la presencia de la Primera Dama, Roselyn López de Caldera; la autoridad Única y secretario de Deportes en la región, Fidel Madroñero; la directora del Instituto Regional de Deportes, Klaudymar Ferreira; el presidente de la Federación Venezolana de Deportes Acuáticos, Luis Moreno y la directora de la Fundación Niño Zuliano, Mary Fuenmayor.

Reconocimientos y distinciones

En el marco del evento, el Gobernador entregó la Orden Relámpago del Catatumbo a la destacada atleta de natación artística Anastasia Roque, en honor a su trayectoria; asimismo, otorgó distinciones a las atletas que brillaron en el Campeonato Nacional Técnico de Natación Artística, a la selección zuliana que participó en los XIX Juegos Deportivos Estudiantiles 2025, y a los paratletas Andrés Finol y Damián Villa, quienes representaron al estado en el Nacional de Paranatación Lara 2025.

Competencia y proyección

El presidente de Azuda Daniel Rosas, explicó que la cita reúne a clubes de todo el Zulia y cuenta con la participación de delegaciones de Trujillo y Falcón.

Manifestó Rosas que la competencia que inició el jueves 28 y se extenderá hasta el sábado 30 de agosto, tiene como objetivo evaluar las marcas de los atletas para conformar la selección zuliana que intervendrá en los próximos torneos nacionales en todas las categorías, desde preinfantil hasta la máxima.

Prensa Deportes Gobernación del Zulia

