Zulia hace sonar la gaita en Miranda al vencer a Distrito Capital en el Nacional de Beisbol Magister

El Campeonato Nacional de Beisbol Magister comenzó las acciones y Zulia venció 13-9 a Distrito Capital. A primera hora la victoria fue para Anzoátegui en el grupo B, que dio cuenta de Carabobo al derrotarlos 13-7; y luego llegó el triunfo zuliano.

Desde el montículo, el lanzador ganador fue Rixio Ugarte, con relevo de cuatro outs para José Luis "Cy Young" González. Los mejores bateadores de los occidentales fueron Simón Guarecuco (de la Costa oriental), quien bateó de 4-4 y Ángel Morales (de 5-4).

Foto: Cortesía

Por otro parte, Argenis Olivares conectó un doble barre bases muy importante para la cosecha de carreras zulianas. Asimismo, la derrota fue para el capitalino Rodolfo Rodríguez.

Estos dos encuentros se realizaron en el estadio Guaicaipuro de Los Teques. Dicho esto, para este domingo 8 de diciembre el equipo zuliano enfrenta a Miranda, el anfitrión, a las 3:00 de la tarde.

Foto: Cortesía

Este evento de beisbolistas mayores de 60 años, esta conformado en dos grupos: en el "A" Miranda, Distrito Capital y Zulia; mientras que el grupo "B" están Carabobo, Lara y Anzoátegui.