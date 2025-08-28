Jueves 28 de agosto de 2025
Al Dia

Zulia reafirma su dominio como capital del boxeo júnior en Venezuela

La delegación regional alcanzó cuatro nuevos triunfos durante la cuarta jornada del torneo

Por Daniel García

El gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo se ha convertido esta semana en el epicentro del pugilismo nacional, al albergar la fase final del XXX Campeonato Nacional de Boxeo Júnior, Copa “Betulio González”, donde el calor del ring y el talento emergente han puesto al estado Zulia en lo más alto.

“Este campeonato ha sido una muestra clara del alto nivel que existe no solo en el Zulia, sino en toda Venezuela. Es una vitrina para esta nueva generación de boxeadores que se prepara para representar a sus estados y, por qué no, al país”, expresó Jesús “Cuervo” Nava, Gloria Deportiva del Zulia e integrante del cuerpo técnico del Team Tawala.

Entre las figuras más destacadas del torneo sobresale Carlos Bracho, joven promesa del municipio Colón, quien suma tres victorias consecutivas. “La última pelea fue dura contra Barinas, pero fui superior físicamente y logré vencerlo antes del último asalto. Con eso aseguré la medalla de bronce, pero mi meta es el oro. Quiero llevarle esa alegría a mi gente de Santa Bárbara”, afirmó con convicción el pupilo del entrenador Ignacio Hernández.

Tras la cuarta jornada, varios zulianos se mantienen en carrera por el oro. Entre los triunfos del miércoles 27 de agosto destacan:

Alberth Rivas Picón (46 kg): victoria 5-0 sobre Erick Mora (La Guaira)

Jorliangelis Igirio (52 kg): triunfo 5-0 frente a Melody Marimón (Miranda)

Carlos Bracho (52 kg): ganó por RSC ante Deiker García (Barinas)

Jairo Muñoz (70 kg): cerró la cartelera con un contundente nocaut sobre Samuel García (Bolívar)

Por otro lado, no lograron avanzar en sus respectivos combates Esgleidys Zabala (48 kg), Jeremy Cárdenas (58 kg) y Jhonayker Zabala (57 kg), quienes dejaron en alto el esfuerzo y la entrega del equipo zuliano.

Zulianos en acción este jueves 28
La quinta jornada promete emociones con 42 combates programados. El Team Tawala volverá al cuadrilátero con Andry Sandoval (60 kg) y Ediyon Carruyo (48 kg), quienes buscarán mantener el nombre del Zulia en lo más alto del medallero nacional.

Noticia al Día / IRDEZ

Temas:

