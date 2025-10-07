Martes 07 de octubre de 2025
Deportes

Zulia se alista con 116 atletas para los VII Juegos Deportivos de Glorias Deportivas Aragua 2025

Durante el acto de entrega oficial de uniformes para la representación regional

Por Daniel García

Zulia se alista con 116 atletas para los VII Juegos Deportivos de Glorias Deportivas Aragua 2025
Foto: Agencias
La selección del estado Zulia ya está lista para participar en los VII Juegos Deportivos de Glorias Deportivas, que se celebrarán en Aragua 2025, con una delegación histórica de 116 atletas que representarán a la región en al menos siete disciplinas deportivas, con posibilidad de ampliar a nueve, según informó Douglas Urribarrí, presidente de Glorias Deportivas Zulia.

“Estamos superando ampliamente la participación de años anteriores. En 2023 asistimos con 19 personas y en 2022 con apenas dos. Este año vamos con fuerza, con atletas comprometidos y con la esperanza de sumar nuevas disciplinas en competencia”, expresó Urribarrí, quien también destacó que el Zulia forma parte de la zona número 3, junto a Lara y Falcón.

Durante el acto de entrega oficial de uniformes, realizado en el restaurante Fogón de Pepe, en el municipio San Francisco, se llevó a cabo el abanderamiento de Rafael "Rafito" Flores, campeón mundial de sóftbol, quien será uno de los representantes emblemáticos en esta fase clasificatoria. También se entregaron las acreditaciones al director técnico Darwuin Toncel y al asistente Óscar Fereira, en presencia de varias glorias deportivas de la región.

El evento contó con la intervención de Luis Urribarrí, directivo de la organización, quien agradeció el respaldo de los patrocinantes, por su contribución al equipamiento de los atletas.

“El Zulia va bien representado para dar la batalla”, afirmó Urribarrí.

Por su parte, Rafael Flores deseó suerte a todos los participantes y reiteró que el objetivo es competir con dignidad y buscar la victoria en cada disciplina. El mánager del equipo de sóftbol, Franklin García, recibió los uniformes junto a sus peloteros y aseguró: “A este equipo no se lo gana nadie. La próxima semana enfrentaremos a la selección de los cuerpos de seguridad y luego a Barquisimeto, para afinar nuestra defensa y ofensiva”.

También se pronunciaron representantes de otras disciplinas. Dervis Valero, responsable del equipo de fútbol de salón, destacó el buen nivel de su plantilla, al igual que el equipo de fútbol de campo, que se presenta como un “trabucazo”. En voleibol de playa, la dupla femenina conformada por la experimentada Lily Rondón y dirigida por Darwin Malavé, se reporta en óptimas condiciones físicas y mentales.

Finalmente, Fredy Pérez valoró el trabajo de los equipos de bolas criollas, tanto femenino como masculino, y agradeció el respaldo del Grupo San Simón por los uniformes entregados.

La delegación zuliana se prepara con entusiasmo y compromiso para dejar en alto el nombre del estado en este magno evento deportivo nacional.

