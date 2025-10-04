Zulia se corona campeón nacional de Goalball en Maracaibo

En un vibrante duelo disputado en el tabloncillo del gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo, el equipo masculino del estado Zulia se alzó con el título de campeón nacional de Goalball, tras vencer 10-9 a Mérida en una final cargada de emoción y entrega.

Los goles zulianos fueron obra de Fernando Ferrer (6) y Jefferson Vílchez (4), quienes junto a Rafael Narváez, Gustavo Mejías y Mervin Páez, bajo la dirección técnica de Disnayra López, conformaron un equipo sólido y disciplinado que finalizó invicto (4-0) en la competencia.

En la rama femenina, el estado Miranda se llevó los honores al superar 6-4 a Trujillo en el partido decisivo, demostrando también gran nivel competitivo.

El Campeonato Nacional de Goalball se celebró del 1 al 3 de octubre en Maracaibo, con la participación de ocho equipos provenientes de distintas regiones del país. El evento fue organizado por la Federación Polideportiva de Ciegos de Venezuela (FEPOCIVE), presidida por Johan Marín, y contó con el respaldo del Gobernador Bolivariano del Zulia, Luis Caldera, a través de la Secretaría de Deportes, dirigida por Fidel Madroñero, y el Instituto Regional de Deportes del Estado Zulia (IRDEZ).

La directora del IRDEZ, Klaudymar Fereira, expresó su orgullo por el desempeño del equipo zuliano: "Felicitamos con mucha alegría al equipo de Goalball por este título nacional, ejemplo de constancia, disciplina y trabajo en equipo. Este triunfo refleja el espíritu de superación que caracteriza a nuestros deportistas y reafirma el compromiso del Gobierno Bolivariano con el deporte inclusivo. Extiendo además mis felicitaciones a Fernando Ferrer, máximo goleador del torneo con 30 tantos, por su extraordinario desempeño."

Cuadro de Honor

Femenino; 1er lugar: Miranda, 2do lugar: Trujillo y 3er lugar: Mérida

Masculino:1er lugar: Zulia (Invicto 4-0) 2do lugar: Mérida 3er lugar: Trujillo

Prensa IRDEZ

Lee también: La venezolana Laura Biondo se consagró campeona sudamericana de freestyle y clasifica al Mundial de Polonia