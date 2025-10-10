Zulia sube al podio nacional U19 femenino y marca el inicio de una nueva etapa en el voleibol regional

La selección femenina U19 de voleibol del estado Zulia obtuvo el tercer lugar en el Campeonato Nacional de la categoría, celebrado del 28 de septiembre al 4 de octubre en San Carlos, estado Cojedes. El equipo demostró talento, disciplina y una preparación sólida que refleja el crecimiento de esta disciplina en la región.

El logro coincide con la renovación de la Asociación de Voleibol del Estado Zulia (AVEZ), presidida por la exatleta olímpica Jayce Andrade, quien junto a su equipo de trabajo ha iniciado una gestión orientada a fortalecer las bases, elevar el nivel competitivo y abrir nuevas oportunidades para los atletas zulianos.

“Este resultado es solo el inicio de un trabajo que busca devolverle al Zulia el protagonismo nacional que siempre ha tenido en el voleibol. Las muchachas demostraron garra, compromiso y mucha entrega”, expresó Andrade durante su intervención ante los medios regionales desde la sede de la AVEZ en Maracaibo.

La asociación tiene previsto continuar con procesos de captación y formación en toda la geografía regional, con miras a futuras competencias nacionales e internacionales. Entre los compromisos próximos destaca la participación en los campeonatos nacionales U21, tanto femenino como masculino, cuyos equipos ya se encuentran en preparación en la Villa Deportiva Arquímedes Herrera.

Por su parte, la atleta Ana Aguirre, integrante de la selección U19, expresó su orgullo por el desempeño del equipo: “Fue una experiencia increíble representar al Zulia y subir al podio nacional. Cada partido fue un reto que nos ayudó a crecer como grupo y como jugadoras. Este resultado nos motiva a seguir entrenando más fuerte, con el apoyo de la asociación y los entrenadores”.

El resultado obtenido por la selección U19 refuerza el compromiso de las organizaciones deportivas regionales con el desarrollo del talento juvenil y la proyección del voleibol zuliano en escenarios nacionales.

