Zuliana Alejandra Pérez logra su segunda medalla de oro en los Juegos Paranacionales Oriente 2024

La paralímpica Alejandra Pérez sumó una nueva áurea de oro para el Zulia al ganar la prueba de los 400 metros planos, categoría T12, al cruzar la meta junto a su guía Luis Herrera en un tiempo de 1,00 minutos.

La también paralímpica Sol Rojas obtuvo medalla de bronce en la misma distancia para la categoría T11 acompañada de Amilcar Zambrano, quienes registraron 1:15, 22 segundos.

En la jornada de este jueves 5 de diciembre realizada en el Centro Nacional de Atletismo Yulimar Rojas de Maturín, estado Monagas, también se corrieron las semifinales de los 400 metros logrando clasificación a las finales en las categorías T20 femenino, T47 masculino, y T11 masculino.

Noticia al Día / Prensa IRDEZ