Zuliana Mariela Portillo convocada a la preselección de parapotencia

La medallista de oro de los pasados Juegos Deportivos Paranacionales Oriente 2024, Mariela Portillo, se encuentra en Caracas obedeciendo al llamado federativo para conformar la preselección nacional de parapotencia.

La zuliana conquistó en la cita oriental el metal dorado en la categoría 73-79 kilogramos y se mantiene como líder de la división, por lo que buscará mejorar las marcas que la lleven a obtener el cupo en la selección nacional para así representar al país en las distintas competencias internacionales.

Prensa IRDEZ

