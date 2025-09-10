¡Acepte!: Patria entrega 832,50 bolívares

El Gobierno de Venezuela a través de la Plataforma Patria, ha iniciado la entrega del Bono Beca Universitaria correspondiente al mes de septiembre. Este beneficio, enviado por el presidente Nicolás Maduro, está destinado a apoyar económicamente a los estudiantes universitarios del país.

El monto asignado para esta edición es de 832,50 bolívares, y será depositado directamente en el Monedero Patria de los beneficiarios registrados como estudiantes activos en instituciones públicas de educación superior.

Este subsidio forma parte de las políticas de protección social impulsadas por el Ejecutivo Nacional, con el objetivo de garantizar la continuidad académica de la juventud venezolana en medio de las dificultades económicas.

Los estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos —incluyendo el registro actualizado en la Plataforma Patria y en el sistema de Bienestar Estudiantil de sus universidades— recibirán una notificación vía mensaje de texto desde el número 67373, confirmando el depósito del bono.

Noticia al Día / Canal Patria