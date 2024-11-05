En las próximas horas, está previsto que en el Sistema Patria se active un bono especial para los adultos mayores de Venezuela.

Este estipendio es enviado por el Ejecutivo Nacional a través del monedero digital de la plataforma del Carnet de la Patria.

Además, es de recordar que, este pago corresponde al mes de noviembre y se entrega de forma gradual y progresiva a cada uno de los beneficiarios.

Activarán bono para adultos mayores en el Sistema Patria

Según el reporte mensual del Sistema Patria y de sus canales aliados, se trata del pago del programa 100% Amor Mayor.

Sobre el monto de este pago para los adultos mayores se sabe que otorgan 130 bolívares, lo mismo que el salario mínimo en Venezuela.

Noticia al Día/Información de Diario 2001



