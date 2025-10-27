Así quedaron establecidos los nuevos límites máximos de las comisiones bancarias: Gaceta Oficial

A través de la Gaceta Oficial Nº 43.231, de fecha 9 de octubre de 2025, el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó el aviso oficial mediante el cual informa a las instituciones bancarias, a las Casas de Cambio y a los proveedores no bancarios de terminales de puntos de venta, los límites máximos de las comisiones, tarifas y/o recargos que podrán cobrar por las operaciones y actividades.

La normativa destaca que el límite máximo de comisión, tarifa o recargo para la emisión de libreta, a partir de la segunda al año, es de 8 bolívares, mismo monto para las consultas en cajeros automáticos con tarjeta de débito de cuenta en el mismo banco o de otras instituciones financieras es de (Bs. 8).

Es importante precisar que desde el año 2022, no se actualizaban los límites máximos de las comisiones, tarifas y/o recargos que cobran por las operaciones y actividades.

Con este nuevo aviso, el Banco Central de Venezuela sustituye el aviso emitido el 7 de noviembre de 2022.

Las operaciones de consumo por medio de tarjetas de débito y prepagadas en el exterior, continuarán con el cobro de 1,50 % del monto de la transacción.

Los montos para para las casas de cambio en la nación, se mantendrá como está establecido en la resolución del año 2022.

Algunas de las tarifas actualizadas por el BCV:

Para transacciones en bolívares

Emisión de estados de cuenta para cuentas corrientes en bolívares de personas naturales: Bs. 8.

Avances de efectivo en puntos de venta con tarjetas de débito: Bs. 8.

Retiro en cajero de otro banco: 5% del monto retirado.

Retiro en cajero del mismo banco: 3% del monto retirado

Emisión de tarjeta de crédito titular: Bs. 491.

Transferencias: Bs. 8.

Para servicio pago móvil interbancario

Transacciones aprobadas persona a persona: Hasta el 0,30% del monto del pago, con una comisión mínima de Bs. 2.

Transacciones rechazadas o reversadas persona a persona: Por cada operación Bs. 2.

Transacciones aprobadas persona a comercio: Hasta el 1,5% del monto del pago, con una comisión mínima de Bs. 2.

Transacciones rechazadas o reversadas persona a comercio: Por cada operación Bs. 2.

Transacciones aprobadas comercio a persona: Hasta el 2% del monto del pago, con una comisión mínima de Bs. 2.

Transacciones rechazadas o reversadas comercio a persona: Por cada operación Bs. 2.

Para transacciones en moneda extranjera

Documento de cobranza recibido del exterior: 0,50% del monto del documento recibido en cobranza.

Documento de cobranza enviado al exterior: 0,50% del monto del documento recibido en cobranza.

Venta de Moneda Extranjera al público: 0,50% del monto de cada operación.

Operaciones de consumo mediante tarjetas de débito y prepagadas en el exterior: 1,50% del monto de la operación.

Operaciones compra – venta de títulos valores denominados en moneda extranjera: 1% del monto de la operación.

Transferencias internacionales enviadas (América): 21 euros o su equivalente en la divisa de la operación.

Transferencias internacionales enviadas (Europa y resto del mundo): 30 euros o su equivalente en la divisa de la operación.

Casas de cambio

Recepción o envío de remesas electrónicas de monedas extranjeras a través de transferencias internacionales, terminales bancarios o botones de pago: 4% sobre el monto en moneda nacional calculado al tipo de cambio de la operación, con un mínimo equivalente a 2 euros.

Compra – venta de monedas extranjeras vía transferencia electrónica en oficinas: 1% del monto de la operación en moneda nacional.

Venta de monedas extranjeras en efectivo realizada por personas naturales y jurídicas en oficinas: Sin comisión.

Compra de monedas extranjeras en efectivo realizada por personas naturales y jurídicas en oficinas: 5% del monto de la operación pagadero en moneda nacional calculado al tipo de cambio de la operación.

Puntos de venta

Reembolso de costos de operación de terminales de puntos de venta: Hasta Bs. 3.521,60 mensual, por cada terminal instalado.

Noticia al Día/Con información de B y N