Asignan pago de "Complemento" a los jubilados por Patria

A través de la Plataforma Patria, este martes inició la cancelación de un pago adicional del ‘Ingreso Contra la Guerra Económica’, correspondiente al presente mes de junio.

Este pago va dirigido para el personal jubilado que percibe Cestaticket y sigue cayendo este miércoles, 18 de junio a dichos beneficiados.

El monto asciende a los 800,00 bolívares por concepto de ‘Complemento’ del Ingreso Contra la Guerra Económica de junio.

Foto: Canal Patria Digital

Noticia al Día