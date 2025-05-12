Domingo 17 de agosto de 2025
Al Dia

BCV aumentó intervención cambiaria a 80 millones de dólares este lunes 12-May

Más de 130 millones de dólares a los bancos en lo que va de mayo

Por María Briceño

BCV aumentó intervención cambiaria a 80 millones de dólares este lunes 12-May
Foto: Referencial
El Banco Central de Venezuela (BCV) colocó 80 millones de dólares en la banca, este lunes 12 de mayo de 2025, por concepto de intervención cambiaria, según pudo conocer extraoficialmente Banca y Negocios.

Esta cifra representa un aumento de 30 millones o de 60%, en términos relativos, en comparación con la venta del pasado lunes 5 de mayo.

Oficialmente, estos recursos fueron vendidos a una tasa de 104,80 bolívares por euro, un valor 1,31% más elevado en comparación con una venta de divisas extraordinaria, cuyo monto no fue conocido por Banca y Negocios, realizada por el BCV el pasado 7 de mayo.

Frente al monto de intervención del pasado lunes 5, el precio de colocación subió 4,07%.

La cotización de intervención es equivalente a 93,05 bolívares por dólar, que es el tipo de cambio oficial vigente para este lunes 12 de mayo.

Con esta nueva colocación, el ente emisor ha vendido más de 130 millones de dólares a los bancos en lo que va de mayo, más de 20 millones por encima del monto de intervención de las primeras dos semanas de abril. Mientras tanto, en lo que va de 2025, el Banco Central de Venezuela ha intervenido en las mesas cambiarias con un monto estimado en más de 1.119 millones de dólares, inferior en alrededor de 20% a los 1.411 millones que el ente emisor había vendido a la banca en el período equivalente de 2024. Esta comparación excluye la colocación extraordinaria del pasado 7 de mayo.

Lee también: BCV vendió 215 millones de dólares a la banca como política de intervención bancaria

Noticia al Día/Información de Banca y Negocios

