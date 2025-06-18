BCV elevó intervención cambiaria a 100 millones de dólares este martes 17-May

El Banco Central de Venezuela (BCV) vendió, este martes 17 de junio, 100 millones de dólares a las entidades bancarias por concepto de intervención cambiaria, 30 millones más que la semana anterior para acumular, en lo que va del sexto mes de 2025, una colocación de 230 millones de dólares.

La cotización aplicada a esta intervención fue de 117,90 bolívares por euro, equivalentes a 102,16 bolívares por dólar que es el tipo de cambio oficial vigente para todas las operaciones de este 17 de junio. En relación a la semana anterior, el valor de cambio de las divisas vendidas por el emisor subió 4,46%.

Mientras tanto, el tipo de cambio oficial aumentó 3,10% en el mismo lapso semanal.

En comparación con 2024, la cantidad vendida por el BCV a los bancos durante este mes es inferior en 38 millones de dólares o 16,52% en términos relativos.

Hay que recordar que la autoridad monetaria inició un ajuste progresivo del tipo de cambio oficial, a partir de octubre del año pasado, en sustitución de la política no oficializada de anclaje del precio de la divisa estadounidense, una estrategia que demandaba una mayor oferta de moneda extranjera en un momento cuando mantener un suministro de dólares más elevado era posible.

Durante los cinco meses y medio transcurridos de 2025, el Banco Central de Venezuela ha vendido a las instituciones financieras un total de 1.619 millones de dólares, una cantidad inferior en 244 millones de dólares o 13,10% en términos relativos a los 1.863 millones colocados en el lapso equivalente de 2024.

En el lapso transcurrido hasta este 17 de junio, el tipo de cambio oficial, publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV), acumula un alza de 96,69%.

Noticia al Día/Información de Banca y Negocios