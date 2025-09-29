Bonos que Patria pagará en el mes de octubre

Desde el mes de octubre, los usuarios del Sistema Patria cobrarán una serie de compensaciones económicas, dirigidas a los sectores más vulnerables de la población.

En este sentido, deben mantenerse atentos a los anuncios oficiales difundidos en las redes sociales de Patria o en sus canales aliados, donde especifican las fechas de entrega, montos y beneficiarios.

A continuación la lista de los bonos a pagar:

Corresponsabilidad y Formación: Para trabajadores del sector público que integran una nómina especial.

Ingreso Contra la Guerra Económica: Destinados a funcionarios públicos, jubilados, pensionados del Instituto Venezolano para los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor.

Bono Único Familiar: Para quienes conforman los programas Economía Familiar, Lactancia Materna, Parto Humanizado, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad.

Bono Complementario: Dirigido a los beneficiarios del Bono Único Familiar.

Chamba Juvenil: Para los jóvenes entre 18 y 35 años que forman parte de la misión social que impulsa la economía del país.

Somos Venezuela: Para los brigadistas que residen en el territorio nacional.

Cultores Populares: Para los exponentes de la riqueza cultural y manifestaciones artísticas de Venezuela.

Cuadrantes de Paz: Para los miembros de los organismos de seguridad ciudadana, incluyendo a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpos Bomberiles y Protección Civil (PC).

Buen Pastor: Para la comunidad cristiana que hace vida en el país.

100% Amor Mayor: Para las personas de la tercera edad que no reciben la pensión del IVSS.

Robert Serra: Para los jóvenes que laboran en empresas del Estado o que han desarrollado emprendimientos variados.

