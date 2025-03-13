Bonos que podría pagar Patria en las próximas horas

En las próximas horas está previsto que comience el pago de una serie de bonos a través del Sistema Patria a cierto grupo de beneficiarios.

Las personas que reciben este tipo de ayudas sociales a través del monedero digital de la plataforma son notificadas a través de un mensaje.

Además, los estipendios se otorgan de forma directa y gradual a cada uno de los registrados con el Carnet de la Patria y los montos pueden variar.

¿Qué bonos podrían activar en las próximas horas en el Sistema Patria?

En tal sentido, y según el histórico de los programas sociales entregados por medio de la billetera Patria, se espera la asignación de los siguientes bonos:

Bono Beca Enseñanza Media por 240,00 bolívares según el promedio de ajuste realizado entre los meses de enero y febrero 2025.

Bono de Guerra contra la Guerra Económica por un apróximado de 5.873,00 bolívares de acuerdo a la tasa vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Noticia al Día con información de Diario 2001