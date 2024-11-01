Bonos que se pagarán a partir de este 1-Nov

El Ejecutivo Nacional continúa para este viernes 1 de noviembre, la entrega de algunos bonos a través del Sistema Patria.

La entrega de estos estipendios se realiza de manera directa y gradual a cada uno de los portadores del Carnet de la Patria. Además los beneficiados reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

En ese sentido, lo usuarios deben saber que están activos los bonos Cuadrantes de Paz por 1.805,00 bolívares y está dirigido para funcionarios policiales, bomberos y de Protección Civil.

Asimismo, están pagando Cultores Populares por 1.800,00 bolívares y Economía Familiar que corresponden al mes de octubre.

También está activo el Bono de Corresponsabilidad y Formación, correspondiente al mes de octubre 2024, este bono es enviado por el presidente Nicolas Maduro a través de la Plataforma Patria para trabajadores del sector público, nómina especial.

El monto del bono es de Bs 3.000,00 Bs, lo que se calcula son 70 dólares al precio del Banco Central de Venezuela (BCV) a la tasa del día de hoy.

Además del Bono de Fin de Año Contra la Guerra Económica para el personal jubilado de la administración pública por Bs 295,00.

Para activar los pagos en el Sistema Patria debes seguir los siguientes pasos:

Se debe Iniciar sesión en la plataforma Patria.

Ubica ‘monedero’ y luego a ‘retiro de fondos’

Luego monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprimir el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

El traspaso de fondos se puede verificar en la cuenta registrada del Sistema Patria.

