Pagan el bono "Economía Familiar" a través de Patria

Este martes 29 de octubre de 2024, inició la entrega del bono «Economía Familiar», correspondiente al mes en curso, a través del sistema del Carnet de la Patria.

Según indicó el Canal Patria Digital, el monto otorgado es de Bs. 108 o US$ 2,58 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

«Monedero Patria: Crédito por Bs. 108 por concepto de bono Economía Familiar (octubre de 2024)», recalcó el mensaje que les llegó a los beneficiarios.

Desde el mes de febrero de este año, se han mantenido los montos de los bonos que otorga el Gobierno venezolano.

Noticia al Día/Banca y Negocios