Buscan la exportación de la sal hacia el mercado colombiano

El presidente de Promozulia, de la Cámara Venezolana de la Industria de la Sal (Caveinsal) y director nacional de Cámara Venezolana de la Industria de alimentos (Cavidea), Francisco Juaristi, destaca que la sal es un producto que es utilizado en muchas producciones a nivel nacional.

"La sal está presente en toda la industria, está presente en el sector agroindustrial, todos los productos llevan sal para resaltar el sabor y es un conservante natural. Por la parte de la industria, están las partes de las calderas con distintos procesos en la que necesitan sal. En la parte petrolera, en lo que es perforación y activación de pozos, se utilizan salmueras y sal y, en el sector de la producción, hay una sola sal que se utiliza para los suavizantes", detalló para el programa 2+2 del circuito Unión Radio.

Para la parte de exportaciones que busca el estado Zulia, comentó que la gobernación se encuentra realizando trabajos de asfaltado en la zona de la troncal 6 de la entidad, la cual es el lugar ganadero.

Asimismo, resaltó que se han llevado a cabo reuniones con el gobernador para buscar la manera de exportar productos venezolanos a algunas zonas de Colombia.

Mencionó además que en el área del sector ganadera es otro que también requiere de la sal, debido a que se necesita el producto para el ámbito de la cocina, el avícola, el vacuno, la bufalina y la caprina.

Noticia al Día/Unión Radio