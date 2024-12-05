Cae bonificación decembrina para los pensionados por sistema Patria

Este jueves 5 de diciembre inició la entrega para los pensionados por Amor mayor correspondiente al mes de diciembre a través de la plataforma Patria.

Esta bonificación tiene un monto de 130, 00 bolívares.

Mediante este programa, se otorga una pensión mensual a aquellas personas que cumplan con los requisitos establecidos.

Pasos para el registro

Descargar la aplicación veQR en su teléfono inteligente. Dentro de la aplicación seleccionar “Registros” y escoger la opción del bono “100% Amor Mayor”. Escanear el código QR de tu carnet con la aplicación veQR, este código también está disponible en la plataforma Patria. A partir de este momento se debe esperar a que el sistema lo agregue al listado para recibir el beneficio económico. Para saber si ya fue seleccionado para recibir el beneficio, puede consultar su número de cédula, en la página web de la Vicepresidencia para el Desarrollo Social y Revolución de las Misiones.

Noticia al Día / Diario 2001