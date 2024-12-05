Cae bonificación decembrina para los pensionados por sistema Patria

Este jueves 5 de diciembre inició la entrega para los pensionados por Amor mayor correspondiente al mes de diciembre a través de la plataforma Patria.
Esta bonificación tiene un monto de 130, 00 bolívares.
Mediante este programa, se otorga una pensión mensual a aquellas personas que cumplan con los requisitos establecidos.
Pasos para el registro
- Descargar la aplicación veQR en su teléfono inteligente.
- Dentro de la aplicación seleccionar “Registros” y escoger la opción del bono “100% Amor Mayor”.
- Escanear el código QR de tu carnet con la aplicación veQR, este código también está disponible en la plataforma Patria.
- A partir de este momento se debe esperar a que el sistema lo agregue al listado para recibir el beneficio económico.
- Para saber si ya fue seleccionado para recibir el beneficio, puede consultar su número de cédula, en la página web de la Vicepresidencia para el Desarrollo Social y Revolución de las Misiones.
