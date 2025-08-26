Cae bono de 6700 en Patria: Conozca cuáles son los de la primera semana de septiembre

Este martes en horas de la mañana se reanudó la asignación del Bono Contra la Guerra Económica correspondiente al mes de agosto, dirigido a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y beneficiarios del programa 100% Amor Mayor, luego de un retraso en su entrega.

Según reportes difundidos en redes sociales y en el canal de Telegram Patria Digital, numerosos adultos mayores no habían recibido el pago habitual, el cual comenzó a ser depositado por el Ejecutivo nacional desde el pasado jueves.

Generalmente, el proceso de asignación de este bono se extiende por varios días, por lo que se estima que quienes aún no han recibido el beneficio lo hagan en las próximas horas o durante el transcurso de la semana.

El monto correspondiente al bono es de 6.700 bolívares, lo que equivale a aproximadamente 46,85 dólares, según la tasa oficial más reciente publicada por el Banco Central de Venezuela.

Las autoridades recomiendan a los beneficiarios verificar la notificación directamente en el portal del Sistema Patria, a fin de evitar posibles fraudes o estafas.

De cara al mes de septiembre, el Sistema Patria tiene previsto continuar con la entrega de los siguientes beneficios sociales:

Bono Contra la Guerra Económica (septiembre) : Se espera que comience a distribuirse desde el 21 de septiembre, con un monto similar o superior al de agosto.

: Se espera que comience a distribuirse desde el 21 de septiembre, con un monto similar o superior al de agosto. Pensión IVSS de septiembre : Ya comenzó a pagarse desde el 21 de agosto, con un monto de 130 bolívares.

: Ya comenzó a pagarse desde el 21 de agosto, con un monto de 130 bolívares. Bono Único Familiar: Dirigido a jefes de hogar registrados en el Sistema Patria.

Los beneficiarios deben mantenerse atentos a las notificaciones vía mensaje de texto desde el número 3532 o a través de la aplicación veMonedero, y verificar sus asignaciones directamente en la plataforma oficial.

¿Cómo retirar el bono?

Los pensionados pueden realizar el retiro del bono siguiendo estos pasos:

Ingresar a la Plataforma Patria: Acceder al sitio web oficial con su número de cédula y contraseña.

Ir a la sección “Monedero”: Seleccionar la opción “Retiro de fondos”.

Definir origen, monto y destino: Indicar de qué monedero se retiran los fondos, el monto a transferir y el destino de la operación.

Confirmar la transacción: Hacer clic en “Continuar” y luego en “Aceptar” para finalizar el proceso.

Noticia al Día